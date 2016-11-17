SpaceX планирует запустить сеть спутников для раздачи интернета

Система будет состоять из 4425 спутников.

SpaceX запустит спутники для раздачи интернета defence.ru

Компания Илона Маска SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию США по связи о запуске сети спутников, которая сможет обеспечить глобальную раздачу высокоскоростного интернета, сообщает Reuters

Всего компания планирует отправить на орбиту 4425 спутников, каждый из которых будет весить по 386 килограмм. Спутники будут запущены на орбиты высотой от 1150 до 1325 километров. Создание системы начнется с запуска 800 спутников, которые будут раздавать интернет для жителей США.

SpaceX уже несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Позже Маск заявил о том, что компания планирует осенью повторно запустить ракету, которая уже побывала в космосе.