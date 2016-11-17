SpaceX планирует запустить сеть спутников для раздачи интернета

Система будет состоять из 4425 спутников.
Всего компания планирует отправить на орбиту 4425 спутников, каждый из которых будет весить по 386 килограмм. Спутники будут запущены на орбиты высотой от 1150 до 1325 километров. Создание системы начнется с запуска 800 спутников, которые будут раздавать интернет для жителей США.
SpaceX уже несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Позже Маск заявил о том, что компания планирует осенью повторно запустить ракету, которая уже побывала в космосе.ZN.UA