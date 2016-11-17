Топ Новости
<
>

SpaceX планирует запустить сеть спутников для раздачи интернета

17 ноября в 11:24

Система будет состоять из 4425 спутников.

Илон Маск SpаceX
SpaceX запустит спутники для раздачи интернета
defence.ru
Компания Илона Маска SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию США по связи о запуске сети спутников, которая сможет обеспечить глобальную раздачу высокоскоростного интернета, сообщает Reuters.

Всего компания планирует отправить на орбиту 4425 спутников, каждый из которых будет весить по 386 килограмм. Спутники будут запущены на орбиты высотой от 1150 до 1325 километров. Создание системы начнется с запуска 800 спутников, которые будут раздавать интернет для жителей США.

Читайте также: Илон Маск предупредил об опасности развития искусственного интеллекта

SpaceX уже несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром.  Позже Маск заявил о том, что компания планирует осенью повторно запустить ракету, которая уже побывала в космосе.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги спутник SpaceX США орбита
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.35
EUR 28.20
Последние новости