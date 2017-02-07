SpaceX планирует запускать ракеты каждые две-три недели

Компания вводит в эксплуатацию новую стартовую площадку.

SpaceX будет запускать ракеты каждые три недели

Компания SpaceX планирует запускать свои ракеты каждые две-три недели после того, как введет в эксплуатацию новую стартовую площадку во Флориде, сообщает Reuters

Как подчеркивает издание, компания заявила о своих планах всего через пять месяцев после взрыва, который произошел во время тестового запуска ракеты в сентябре.

"Мы будем совершать запуски ракет каждые две-три недели", заявила президент компании Гвин Шотвелл. Она также отметила, что стоимость новой стартовой площадки составит около 100 миллионов долларов, она будет введена в эксплуатацию уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.

SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.