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SpaceX назначила первый после аварии запуск Falcon 9 на 8 января

3 января в 10:39

Компании удалось установить причину взрыва ракеты.

Falcon 9
Запуск Falcon 9 состоится 8 января
spacex.com
Компания SpaceX заявила о том, что планирует возобновить запуски ракеты-носителя Falcon 9, ближайший из которых состоится 8 января этого года, сообщается на сайте компании.

Кроме того, специалистам SpaceX удалось остановить причину взрыва Falcon 9. Согласно отчету компании, авария произошла из-за того, что один из баллонов высокого давления внутри бака с жидким кислородом вышел из строя. По мнению инжинеров, жидкий кислород попал между стенок баллона и загорелся, чему поспособствовала низкая температура жидкого гелия внутри баллона. 

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Ранее сообщалось, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска 1 сентября произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.

SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.

По материалам: ZN.UA
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Тэги SpaceX ракета запуск
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