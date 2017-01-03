SpaceX назначила первый после аварии запуск Falcon 9 на 8 января

Компании удалось установить причину взрыва ракеты.

Запуск Falcon 9 состоится 8 января spacex.com

Компания SpaceX заявила о том, что планирует возобновить запуски ракеты-носителя Falcon 9, ближайший из которых состоится 8 января этого года, сообщается на сайте компании

Кроме того, специалистам SpaceX удалось остановить причину взрыва Falcon 9. Согласно отчету компании, авария произошла из-за того, что один из баллонов высокого давления внутри бака с жидким кислородом вышел из строя. По мнению инжинеров, жидкий кислород попал между стенок баллона и загорелся, чему поспособствовала низкая температура жидкого гелия внутри баллона.

Ранее сообщалось, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска 1 сентября произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.

SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.