Топ Новости
<
>

SpaceX Илона Маска запустила спутник разведки США

1 мая в 19:45

Для компании это был первый запуск военного спутника. Подробности миссии были засекречены. 

Ракета-носитель Falcon 9 частной космической компании SpaceX Илона Маска вывел на орбиту спутник военно-космической разведки США. После этого первая ступень ракеты приземлилась на базе ВВС США на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Отмечается, что запуск планировался на 30 апреля, однако из-за неполадок одного из датчиков, его перенесли на 1 мая. Для компании это был первый запуск военного спутника. Подробности миссии были засекречены. Основатель SpaceX Маск рассказал, что запуск осложнили сильные порывы ветра.

Читайте также: Повторный запуск Falcon 9 позволил SpaceX вдвое сократить затраты

Ранее сообщалось, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска 1 сентября произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.

SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.

По материалам: Радио Свобода
Читайте также
Тэги SpaceX спутник США
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...