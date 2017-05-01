SpaceX Илона Маска запустила спутник разведки США

Для компании это был первый запуск военного спутника. Подробности миссии были засекречены.

Ракета-носитель Falcon 9 частной космической компании SpaceX Илона Маска вывел на орбиту спутник военно-космической разведки США. После этого первая ступень ракеты приземлилась на базе ВВС США на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Отмечается, что запуск планировался на 30 апреля, однако из-за неполадок одного из датчиков, его перенесли на 1 мая. Для компании это был первый запуск военного спутника. Подробности миссии были засекречены. Основатель SpaceX Маск рассказал, что запуск осложнили сильные порывы ветра.

Ранее сообщалось, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска 1 сентября произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.

SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.