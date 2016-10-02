Создано устройство, позволяющее слышать звуки кожей

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Система передает звуки в виде вибраций по спине человека.

Устройство позволяет улавливать звуки кожей Популярная механика

Нейробиолог Дэвид Иглман создал систему VEST (Versatile Extra-Sensory Transducer), которая с помощью 32 небольших моторов передает звуки в виде вибрации по спине человека. По словам самого изобретателя, с помощью созданного им жилета человеку больше не требуется только один орган чувств для того, чтобы улавливать звуки.

Система работает за счет того, что смартфон или планшет улавливает окружающие звуки и трансформирует их в набор определенных частот. Каждая полоса спектра этих частот запускает один из 32 двигателей на жилете. Спустя некоторое количество времени (и несколько практических занятий) мозг человека на подсознательном уровне учится интерпретировать серию колебаний как конкретный звук или их композицию.

К настоящему времени исследователь уже обучил нескольких глухих от рождения людей улавливать звуки и распознавать слова с помощью жилета. Он надеется, что в будущем они смогут распознавать предложения, а потом и полностью восстановят восприятие речи.

Нейробиологи надеются, что их открытие поможет людям в десятках разнообразных профессий лучше справляться с тяжелыми условиями. К примеру, пилоты могут считывать состояние систем самолета через вибрации, а астронавты буквально могут следить за показателями здоровья при помощи нательных систем.

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