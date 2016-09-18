Создано устройство для определения уровня обезвоживания организма

Устройство фиксирует малейшие изменения в цвете крови.
Гаджет надевается на запястье и анализирует свет, который возвращается обратно. С помощью оптических датчиков LVL обнаруживает мельчайшие изменения в цвете крови, которые указывают на то, сколько влаги потерял пользователь в результате потоотделения. Когда эти показатели приближаются к порогу обезвоживания, устройство посылает сигнал пользователю и показывает, какой объем воды нужно выпить для того, чтобы исправить ситуацию.
Устройство также может отслеживать частоту сердечных сокращений, качество сна, активность пользователя и количество сожженных калорий. Устройство может быть синхронизировано со смартфонами на базе операционных систем iOS и Android.
В сентябре прошлого года компания Apple представила обновления для Apple Watch. Одно из нововведений помогает врачам следить за состоянием пациентов. Более того, при помощи этого приложения будущая мать может следить за сердцебиением ребенка и производить мониторинг его состояния, пока он еще находится в утробе.Naked Science