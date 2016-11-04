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Состоялся релиз шутера Call of Duty: Infinite Warfare

4 ноября в 18:07

Игра доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Call of Duty
Состоялся релиз новой части Call of Duty
Компания Activision и студия Infinity Ward объявили о релизе шутера Call of Duty: Infinite Warfare на персональных компьютерах и на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

Игрокам в роли капитана Ника Рейса из United Nations Space Alliance (UNSA) предстоит принять на себя командование одним из последних оставшихся боевых кораблей флота Земли под названием "Возмездие". 

Противостоять герою будут злодеи из Settlement Defense Front, во главе которых стоит адмирал Сален Котч в исполнени Кита Харрингтон и его "правая рука" — чемпион UFC Конор Макгрегор.

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Официальный анонс новой части Call of Duty состоялся 2 мая. Тогда же был представлен трейлер игры.

По материалам: Lenta.ru
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Тэги PlayStation Xbox игры трейлер
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