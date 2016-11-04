Состоялся релиз шутера Call of Duty: Infinite Warfare

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Состоялся релиз новой части Call of Duty

Компания Activision и студия Infinity Ward объявили о релизе шутерана персональных компьютерах и на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

Игрокам в роли капитана Ника Рейса из United Nations Space Alliance (UNSA) предстоит принять на себя командование одним из последних оставшихся боевых кораблей флота Земли под названием "Возмездие".



Противостоять герою будут злодеи из Settlement Defense Front, во главе которых стоит адмирал Сален Котч в исполнени Кита Харрингтон и его "правая рука" — чемпион UFC Конор Макгрегор.

Официальный анонс новой части Call of Duty состоялся 2 мая. Тогда же был представлен трейлер игры.