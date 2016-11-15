Игра доступна на PlayStation 4 и Xbox One.

Watch Dogs 2 доступна на PlayStation 4 и Xbox One

15 ноября состоялся релиз игры Watch Dogs 2 от компании Ubisoft. На данный момент игра доступна на PlayStation 4 и Xbox One, а выход игры для ПК запланирован на 29 ноября.

Действие новой части игры перенесено из Чикаго в Сан-Франциско. Маркус, протагонист Watch Dogs 2, обвинен в преступлении, которого не совершал. ctOS 2.0 — новая версия глобальной операционной системы — ошибочно занесла его в список опасных преступников. Маркус становится хакером, взламывает базу данных, чтобы отредактировать информацию о себе, а потом находит и единомышленников в лице DedSec — организованной группировки компьютерных взломщиков. Вместе они начинают крестовый поход против системы.

ctOS 2.0 охватывает практически любую электронику в городе, и взломать теперь можно не только компьютеры, смартфоны или двери гаражей. Кроме того, в распоряжении Маркуса имеются маленький наземный робот и квадрокоптер, которые помогают ему разведывать местность и взламывать те устройства, до которых он не может добраться сам.

В сентябре компания GSC Game World выпустила новую часть легендарных "Казаков".