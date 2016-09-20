Состоялся релиз игры "Казаки 3"

Игра стала ремейком первой части с улучшенной графикой.

Вышла новая часть легендарных "Казаков" nv.ua

Во вторник, 20 сентября, компания GSC Game World выпустила новую часть легендарных "Казаков"

"Казаки" – серия классических стратегий в реальном времени. Первая игра серии под названием "Европейские войны" вышла в 2001 году, она охватывает период XVII-XVIII веков. Вторая игра вышла в 2005 году и охватывала период Наполеоновских войн. Кроме того, выходили дополнения к игре, которые включали в себя новые страны и кампании.

"Казаки 3" станет ремейком первой части игры с улучшенной графикой, обновленными моделями и текстурами. Действие игры будет разворачиваться в Европе XVII–XVIII веков. В однопользовтельском режиме будет доступно пять кампаний, а многопользовательский режим позволит соединить до семи игроков на одной карте.

GSC Game World - украинская компания, работающая в области гейм-девелопмента. Разработала и выпустила много компьютерных игр, среди которых "Казаки" и S.T.A.L.K.E.R.

Основана в 1995 году Сергеем Григоровичем, который является ее бессменным руководителем. Название компании содержит в себе аббревиатуру его фамилии и инициалов - GSC (Grigorovich Sergiy Constantinovich).

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