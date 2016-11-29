Состоялся релиз игры Final Fantasy 15

На жестком диске игра займет 50 Гб.

Вышла Final Fantasy 15

Студия SquareEnix объявила о выходе ролевого экшена Final Fantasy 15 и выпустила трейлер игры с живыми актерами.

В центре сюжета игры — Ноктис, принц королевства Люцис, считающегося самой технически развитой державой. Действие игры начинается вскоре после вероломного нападения королевства Нифльхейм на родину героя. Тому вместе со своими друзьями приходится спасаться бегством. Теперь им необходимо освободить родные края от ига имперских захватчиков и узнать тайну судьбы Ноктиса.

На жестком диске игра займет около 50 Гб. Кроме того, игроков ждет патч первого дня, под названием Crown Update, который добавит несколько новых функций и исправит некоторые проблемы.

В сентябре компания GSC Game World выпустила новую часть легендарных "Казаков".