Состоялся релиз игры Dishonored 2

Игра доступна на PC, PS4 и Xbox One.
На этот раз игроков познакомят с теневыми интригами, происходящими спустя 15 лет после действий первой части. Игрокам безусловно знаком главный персонаж. Теневой воин, обладающий рядом необычных способностей. Как и все в этом мире он был вынужден поменяться, став не только сильнее, но и потеряв часть морали.
Игрок вновь окажется в роли убийцы со сверхъестественными способностями и вернется в мир, сочетающий магию, мистику и высокие технологии. Каждый сможет решить, за кого играть: императрицу Эмили Колдуин или же защитника короны Корво Аттано.
Игра доступна на PC, PS4 и Xbox One.
В сентябре компания GSC Game World выпустила новую часть легендарных "Казаков".ZN.UA