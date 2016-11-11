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Состоялся релиз игры Dishonored 2

11 ноября в 19:05

Игра доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Dishonored 2 доступна на PC, PS4 и Xbox One
4pda.ru
Компания Bethesda Softworks выпустила вторую часть экшена Dishonored.

На этот раз игроков познакомят с теневыми интригами, происходящими спустя 15 лет после действий первой части. Игрокам безусловно знаком главный персонаж. Теневой воин, обладающий рядом необычных способностей. Как и все в этом мире он был вынужден поменяться, став не только сильнее, но и потеряв часть морали. 

Игрок вновь окажется в роли убийцы со сверхъестественными способностями и вернется в мир, сочетающий магию, мистику и высокие технологии. Каждый сможет решить, за кого играть: императрицу Эмили Колдуин или же защитника короны Корво Аттано.

Игра доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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По материалам: ZN.UA
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