Состоялся релиз игры Dishonored 2

Игра доступна на PC, PS4 и Xbox One.

Dishonored 2 доступна на PC, PS4 и Xbox One 4pda.ru

Компания Bethesda Softworks выпустила вторую часть экшена Dishonored.

На этот раз игроков познакомят с теневыми интригами, происходящими спустя 15 лет после действий первой части. Игрокам безусловно знаком главный персонаж. Теневой воин, обладающий рядом необычных способностей. Как и все в этом мире он был вынужден поменяться, став не только сильнее, но и потеряв часть морали.



Игрок вновь окажется в роли убийцы со сверхъестественными способностями и вернется в мир, сочетающий магию, мистику и высокие технологии. Каждый сможет решить, за кого играть: императрицу Эмили Колдуин или же защитника короны Корво Аттано.

Игра доступна на PC, PS4 и Xbox One.

В сентябре компания GSC Game World выпустила новую часть легендарных "Казаков".