Состоялся релиз хоррора Outlast 2

Игра доступна для Windows, OS X, PlayStation 4 и Xbox One.

Вышла игра Outlast 2

Компания Red Barrels выпустила хоррор Outlast 2, который стал продолжением оригинальной игры . Стоит отметить, что главными действующими лицами хоррора стали новые герои, но действие происходит в той же вселенной.

По сюжету, Блэйк Лангерманн ─ оператор, работающий со своей женой Линн. Они журналисты-детективы, готовые пойти на риск и расследовать нераскрытые истории, до которых никто не стал бы прикасаться. Следуя по череде улик, начавшиеся c убийства неизвестной беременной женщины, это расследование привело их в пустыню Аризоны.

Игра доступна для Windows, OS X, PlayStation 4 и Xbox One. Хоррор вышел с возрастным рейтингом 18+.

В сентябре компания GSC Game World выпустила новую часть легендарных "Казаков".