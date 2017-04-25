Состоялся релиз хоррора Outlast 2

Игра доступна для Windows, OS X, PlayStation 4 и Xbox One.
По сюжету, Блэйк Лангерманн ─ оператор, работающий со своей женой Линн. Они журналисты-детективы, готовые пойти на риск и расследовать нераскрытые истории, до которых никто не стал бы прикасаться. Следуя по череде улик, начавшиеся c убийства неизвестной беременной женщины, это расследование привело их в пустыню Аризоны.
Игра доступна для Windows, OS X, PlayStation 4 и Xbox One. Хоррор вышел с возрастным рейтингом 18+.
В сентябре компания GSC Game World выпустила новую часть легендарных "Казаков".ZN.UA