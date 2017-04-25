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Состоялся релиз хоррора Outlast 2

25 апреля в 11:54

Игра доступна для Windows, OS X, PlayStation 4 и Xbox One.

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Вышла игра Outlast 2
Компания  Red Barrels выпустила хоррор Outlast 2, который стал продолжением оригинальной игры. Стоит отметить, что главными действующими лицами хоррора стали новые герои, но действие происходит в той же вселенной.

По сюжету, Блэйк Лангерманн ─ оператор, работающий со своей женой Линн. Они журналисты-детективы, готовые пойти на риск и расследовать нераскрытые истории, до которых никто не стал бы прикасаться. Следуя по череде улик, начавшиеся c убийства неизвестной беременной женщины, это расследование привело их в пустыню Аризоны. 

Игра доступна для Windows, OS X, PlayStation 4 и Xbox One. Хоррор вышел с возрастным рейтингом 18+.

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В сентябре компания GSC Game World выпустила новую часть легендарных "Казаков"

По материалам: ZN.UA
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Тэги хоррор PlayStation Xbox Windows
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