Собаки запоминают все действия хозяев – ученые

Собаки хранят воспоминания об "эпизодических" действиях хозяев.

У собак наблюдается подобие эпизодической памяти doctor-vet.uz

Венгерские зоологи заявили о том, что у собак может существовать эпизодическая память. Выводы ученых были сделаны на основании эксперимента, в ходе которого собакам нужно было спустя некоторое время повторить действия хозяев. Результаты исследований были опубликованы в журнале Current Biology.

Эпизодическая память представляет собой разновидность долговременной памяти, которая включает в себя воспоминания о конкретных событиях, ситуациях и переживаниях. Ранее считалось, что она характерна только для человека, однако в последние годы ученые находят все больше свидетельств в пользу существования похожего вида памяти и у некоторых животных.

Ученые поставили эксперимент, в котором показали, что собаки в течение определенного промежутка времени — от одной минуты до одного часа — могут хранить воспоминания о "мимолетных" действиях владельца. Сначала 17 животных обучали повторять действия хозяев с одним из шести предметов по команде "Сделай это!" (например, коснуться лапой зонтика). Потом исследователи отвлекали животных другим заданием: собаку учили ложиться на коврик, после того, как хозяин молча смотрел на нее в течение нескольких секунд. При этом вокруг коврика были разбросаны предметы из прошлого этапа эксперимента, и человек во время обучения касался их рукой, при этом не подавая никаких команд.

После этого собаку уводили либо на одну минуту за ширму, либо на час в конуру. Когда животное возвращалось, хозяин смотрел на собаку и она, как и ожидалось, ложилась на коврик. Однако затем владелец внезапно командовал: "Сделай это!".

Замедленная реакция и долгий взгляд на хозяина свидетельствовали о том, что собаки были удивлены внезапной командой. Вместе с тем, большинству из них удалось правильно справиться с заданием. Из тех животных, кто провел минуту за ширмой, успешно повторили "случайное" действие хозяина 58,8%, а из тех, кто провел час в конуре, лишь 35,3%.

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