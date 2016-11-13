Смена времен года в Европе "шатает" Австралию – ученый

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Накопление и таяние снега приводит к смещению центра массы Земли.

Ученый установил, что Европа "шатает" Австралию

Ученый из Университета Ньюкасла в Каллахене Шин-Чань Хань заявил о том, что Европа "расшатывает" Австралию . Причиной этого является накопление и таяние снега, который смещает центр массы Земли. Свои выводы ученый опубликовал на сайте университета.

В ходе исследования ученый попытался понять, почему расходятся данные, предоставленные спутниками и австралийскими наземными станциями слежения GPS и информация на гравитометрических картах, полученных с помощью зондов GRACE во время изучения структуры австралийских недр.

В ходе дальнейших исследований ученый выяснил, что во время наступления зимы в Южном полушарии Австралия сдвигается примерно на миллиметр. При этом северо-западная часть материка погружается в океанские воды и недра земли на 2-3 миллиметра, а юго-восточная часть континента, наоборот, поднимается. Чтобы понять причину всех этих явлений, ученый проанализировал информацию с 14 разных станций слежения GPS, расположенных в Австралии, а также данные, присланные гравитометрическими спутниками NASA.

Причиной этого является наступление зимы в Европе, которая находится на обратной по отношению к Австралии стороне Земли. В холодное время года Европу покрывает огромное количество снега и льда, а летом эта вода попадает в Мировой океан. Огромный вес снежной и ледовой массы оказывает невероятное давление на расположенные под ними земные породы, что ведет к изменению центра массы Земли. Такое смещение "оттягивает" Австралию на северо-запад, а также заставляет ее погружаться вглубь. Когда в Европе наступает лето, Австралия возвращается в "исходное" положение.

По мнению ученого подобное поведение характерно и для других континентов, но на примере Австралии его можно наблюдать лучше всего.

Ранее международная группа геологов выяснила, что твердое металлическое ядро внутри Земли образовалось 1-1,5 млрд лет назад. Также ученые смогли определить скорость роста земного ядра: за год его радиус увеличивается примерно на 1 мм.