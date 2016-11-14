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"Сигналы инопланетян" сопровождаются мощными гамма-вспышками - ученые

14 ноября в 14:53

Гамма-вспышки, которые сопровождают быстрые радиовсплески, позволяют сравнить их со взрывами сверхновых.

"сигналы инопланетян"
"Сигналы инопланетян" сопровождают гамма-вспышки
Lenta.ru
Ученые обнаружили неожиданную гамма-компоненту у быстрых радиовсплесков, которые некоторыми учеными рассматривались в качестве сигналов инопланетных цивилизаций, сообщает EurekAlert!.

Исследователи установили, что быстрые радиовсплески сопровождаются мощными выбросами гамма-излучения, энергия которых в миллиарды раз превышает ее величину для радиодиапазона. По словам ученых, это позволяет сравнить инопланетный сигнал со взрывом сверхновой звезды.

В ходе исследования ученые проанализировали наблюдения космического телескопа "Свифт", который зарегистрировал гамма-вспышку. Оказалось, что эта вспышка связана с быстрым радиовсплеском FRB 131104, который был зарегистрирован 4 ноября 2013 года. Длительность этой вспышки составила две-шесть минут, в сравнении с несколькими секундами, характерными для радиоимпульсов.

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Ранее ученые заявили о том, что открыли источник загадочных всплесков. Вспышка FRB 150418, зафиксированная 18 апреля 2015 года, по мнению исследователей, является следствием слияния нейтронных звезд в эллиптической галактике, которая располагается на расстоянии 6 миллиардов световых лет от Земли.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые открытие космос
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