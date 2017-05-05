Самый мощный лазер в мире произвел первый выстрел

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Длина лазера составляет 3,4 километра.

Длина лазера составляет 3,4 километра Lenta.ru

Крупнейший в мире лазер на свободных электронах XFEL произвел свой первый выстрел, сообщает исследовательский центр DESY.

Лазер располагается в Германии в подземном туннеле на глубине 6-38 метров. Его длина составляет 3,4 километра. Он генерирует синхротронное излучение в рентгеновском диапазоне. Его испускают электроны, разогнанные до релятивистской скорости (близкой к скорости света).



Линейный ускоритель длиной 2,1 километра разгоняет электроны, которые попадают в туннель, где находятся более 17 тысяч магнитов. Из них состоят ондуляторы — устройства, создающие переменное в пространстве поперечное магнитное поле. Двигающиеся в нем частицы начинают колебаться и при каждом движении выпускать высокоэнергетические фотоны. Последние объединяются в пучок рентгеновских лучей, энергия которых усиливается по мере прохождения электрона вдоль ондулятора.

Во время испытаний XFEL вырабатывал всего один импульс в секунду, но к концу года этот показатель будет увеличен до 27 тысяч импульсов в секунду.

Ранее сообщалось о том, что в Японии создали самый мощный лазер в мире. Новая установка смогла произвести импульс, мощность которого составляет два петаватта (или два квадриллиона ватт) — это примерно в 1000 раз больше, чем суммарное потребление электричества во всем мире.