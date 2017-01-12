Самые далекие звезды Млечного Пути были "украдены" у другой галактики

Млечный Путь мог захватить звезды у карликовой соседки.

Млечный Путь "украл" звезды у своей соседки NASA

Астрономы заявили о том, что 11 самых далеких звезд Млечного Пути , которые находятся далеко за пределами спирального диска, могли быть перетянуты из соседней карликовой галактики. Выводы исследователей были опубликованы в The Astrophysical Journal.

В ходе исследования ученые смоделировали взаимодействие между нашей галактикой и эллиптической галактикой в Стрельце (SagDEG), которое происходило на протяжении последних восьми миллиардов лет. Галактика располагается на расстоянии 50 тысяч световых лет от центра Млечного Пути, а сама она в поперечнике достигает 10 тысяч световых лет.

Для различных вариантов расчетов ученые использовали разные скорости и углы сближения двух галактик, после чего сравнивали получившуюся картину с той, которая наблюдается сегодня астрономическими инструментами. Расчеты ученых показали, что на первых этапах встречи, около восьми миллиардов лет назад, SagDEG была гораздо крупнее нынешних размеров. Ее масса в то время оценивалась в 10 миллиардов масс Солнца. Однако постепенно карликовая галактика потеряла около трети своих звезд и до 90% темной материи.

Это вещество образовало три отдельных звездных потока, которые растянулись на огромном расстоянии – до миллиона световых лет от центра Млечного Пути. К этим потокам относятся пять из группы 11 самых периферийных звезд нашей галактики – остальные шесть, по предположению ученых, были "украдены" у какой-то другой карликовой соседки.

Ранее ученые установили, что следы на диске Млечного Пути появились в результате столкновения с другой галактикой. По мнению исследователей, галактика прошла сквозь Млечный Путь около 500 миллионов лет назад и сейчас находится на расстоянии 300 тысяч световых лет от нашей галактики, продолжая отдаляться со скоростью около 200 километров в секунду.