Samsung запатентовала дизайн гибкого планшета

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Устройство разделено на сегменты, раскрыв которые пользователь получает большой экран.

Samsung запатентовала гибкий планшет

Компания Samsung получила патент на гибкий планшетный компьютер, оснащенный встроенной клавиатурой и подставкой. Устройство поделено на сегменты, раскрыв которые пользователь получает большой экран.

Стоит отметить, что в патенте не указаны материалы, которые компания планирует использовать при изготовлении планшета. Патент является только отображением новейших разработок компании в области гибких устройств, поэтому вероятность его выхода на рынок в ближайшее время крайне мала.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, какпланшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.