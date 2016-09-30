Samsung запатентовала дизайн гибкого планшета

Устройство разделено на сегменты, раскрыв которые пользователь получает большой экран.
Стоит отметить, что в патенте не указаны материалы, которые компания планирует использовать при изготовлении планшета. Патент является только отображением новейших разработок компании в области гибких устройств, поэтому вероятность его выхода на рынок в ближайшее время крайне мала.
Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.
Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство.
Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, какпланшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.4pda.ru