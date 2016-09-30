Топ Новости
<
>

Samsung запатентовала дизайн гибкого планшета

30 сентября в 13:15

Устройство разделено на сегменты, раскрыв которые пользователь получает большой экран.

33
Samsung запатентовала гибкий планшет
Компания Samsung получила патент на гибкий планшетный компьютер, оснащенный встроенной клавиатурой и подставкой. Устройство поделено на сегменты, раскрыв которые пользователь получает большой экран.

Стоит отметить, что в патенте не указаны материалы, которые компания планирует использовать при изготовлении планшета. Патент является только отображением новейших разработок компании в области гибких устройств, поэтому вероятность его выхода на рынок в ближайшее время крайне мала.

Смотрите фото: Lenovo представила сгибаемые смартфон и планшет

33

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, какпланшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.

По материалам: 4pda.ru
Читайте также
Тэги Samsung устройство планшет пользователь
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.91
EUR 29.08
Последние новости