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Samsung выпустила руководство по определению безопасных Galaxy Note 7

20 сентября в 12:00

Специальный индикатор батареи поможет определить, насколько безопасен смартфон.

Galaxy Note 7
Samsung поможет определить безопасный Galaxy Note 7
4pda.ru
Компания Samsung  выпустила руководство, которое поможет определить, насколько безопасным является смартфон Galaxy Note 7. Для этого используется специальный зеленый значок батареи, сообщает engadget.com

Зеленый значок будет виден в строке состояния, на экране дисплея, а также в меню быстрого отключения питания экрана, которое выводится с помощью долгого нажатия на кнопку питания. Кроме того, еще одним индикатором безопасности смартфона будет квадрат на упаковке.

Вместе с тем, компания обещает, что в скором времени необходимость в подобных подсказках безопасности пропадет, поскольку она решит вопрос с взрывоопасностью Galaxy Note 7.

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Galaxy Note 7 был официально представлен 2 августа.  Спустя месяц Samsung приостанавила поставки Galaxy Note7 после случаев со взрывами смартфонов. Причиной стали случаи воспламенения аккумуляторов при зарядке. Всего было обнаружено 35 смартфонов с неисправностью аккумулятора. Федеральное авиационное управление США, а также австралийские авиакомпании запретили пассажирам использовать Galaxy Note 7 на борту. 

Вместе с тем, из-за отзыва Galaxy Note 7 капитализация Samsung за два дня упала на 22 млрд долларов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Galaxy смартфон Samsung безопасность батарея
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