Samsung выпустила руководство по определению безопасных Galaxy Note 7

Специальный индикатор батареи поможет определить, насколько безопасен смартфон.

Samsung поможет определить безопасный Galaxy Note 7 4pda.ru

Компания Samsung выпустила руководство, которое поможет определить, насколько безопасным является смартфон Galaxy Note 7 . Для этого используется специальный зеленый значок батареи, сообщает engadget.com

Зеленый значок будет виден в строке состояния, на экране дисплея, а также в меню быстрого отключения питания экрана, которое выводится с помощью долгого нажатия на кнопку питания. Кроме того, еще одним индикатором безопасности смартфона будет квадрат на упаковке.

Вместе с тем, компания обещает, что в скором времени необходимость в подобных подсказках безопасности пропадет, поскольку она решит вопрос с взрывоопасностью Galaxy Note 7.

Galaxy Note 7 был официально представлен 2 августа. Спустя месяц Samsung приостанавила поставки Galaxy Note7 после случаев со взрывами смартфонов. Причиной стали случаи воспламенения аккумуляторов при зарядке. Всего было обнаружено 35 смартфонов с неисправностью аккумулятора. Федеральное авиационное управление США, а также австралийские авиакомпании запретили пассажирам использовать Galaxy Note 7 на борту.

Вместе с тем, из-за отзыва Galaxy Note 7 капитализация Samsung за два дня упала на 22 млрд долларов.