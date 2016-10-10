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Samsung временно приостанавливает производство Galaxy Note 7

10 октября в 10:38

Решение вызвано случаями самовозгорания смартфонов.

Galaxy Note 7
Поставки Galaxy Note 7 временно приостановлены
samsung.com
Компания Samsung решила временно приостановить выпуск своих флагманских смартфонов Galaxy Note 7 после сообщений о том, что некоторые из замененных устройств загорелись во время использования, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По словам представителя компании, который пожелал остаться неизвестным, компания сотрудничает с комиссиями по безопасности из Южной Кореи и США. "Эта мера касается и завода Samsung во Вьетнаме, ответственного за международные поставки (Galaxy Note 7)", заявил он.

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Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Samsung Galaxy смартфон
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