Samsung сама тестировала аккумуляторы Galaxy Note 7 – WSJ

Обычно производители смартфонов нанимают для этой цели сторонние компании.

Samsung самостоятельно тестировала батареи в Galaxy Note 7 4pda.ru

Аккумуляторы, которые использовались во "взрывоопасных" смартфонах Samsung Galaxy Note 7 , тестировались компанией, которая принадлежит южнокорейскому гиганту, что идет в разрез в устоявшейся практикой среди производителей смартфонов, сообщает The Wall Street Journal

Обычно же производители смартфонов нанимают сторонние компании для тестирования своих продуктов. В частности, для того, чтобы получить право продавать смартфоны на территории США, производитель должен провести тестирование батареи устройства в одной из 28 сертифицированных лабораторий, чтобы обеспечить соблюдение стандартов, установленных Институтом электротехники и электроники США.

Samsung - единственный производитель смартфонов, который тестировал аккумуляторы своих устройств самостоятельно. По словам представителя компании, лаборатория, которая проводила испытания аккумуляторов, не нашла никаких нарушений работы ни оригинальных, ни замененных Galaxy Note 7.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.