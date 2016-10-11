Samsung попросила приостановить продажи Galaxy Note 7

Компания также просит владельцев смартфонов прекратить их использование и выключить.

Samsung остановила продажи Galaxy Note 7 samsung.com

Компания Samsung попросила "партнеров по всему миру" приостановить продажи и обмен Galaxy Note 7 до окончания расследования недавних инцидентов со смартфонами, сообщается на сайте компании

Samsung также попросила пользователей как оригинальных, так и замененных Galaxy Note 7 прекратить использование смартфонов и выключить их.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.