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Samsung покупает производителя автомобильных деталей Harman

14 ноября в 14:07

Стоимость сделки составит восемь миллиардов долларов.

Samsung
Samsung покупает производителя автомобильных деталей
Южнокорейская компания Samsung планирует купить американского производителя автомобильных деталей и аудиотехники Harman за восемь миллиардов долларов, сообщает TechCrunch.

Samsung заплатит по 112 долларов за каждую акцию Harman при рыночной стоимости 87,65 доллара за акцию. Сделка будет завершена к середине 2017 года, после чего Harman станет дочерней компанией Samsung.

Представители южнокорейской компании отметили, что продукция Harman  установлена на 30 миллионов автомобилей по всему миру.

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Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.

По материалам: ZN.UA
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