Samsung покупает производителя автомобильных деталей Harman

Стоимость сделки составит восемь миллиардов долларов.

Samsung покупает производителя автомобильных деталей

Южнокорейская компания Samsung планирует купить американского производителя автомобильных деталей и аудиотехники Harman за восемь миллиардов долларов, сообщает TechCrunch

Samsung заплатит по 112 долларов за каждую акцию Harman при рыночной стоимости 87,65 доллара за акцию. Сделка будет завершена к середине 2017 года, после чего Harman станет дочерней компанией Samsung.

Представители южнокорейской компании отметили, что продукция Harman установлена на 30 миллионов автомобилей по всему миру.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.