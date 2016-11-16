Samsung планирует возобновить продажи Galaxy Note 7 - СМИ

Компания будет продавать восстановленные смартфоны на развивающихся рынках.

Samsung возобновит продажи Galaxy Note 7 samsung.com

Компания Samsung планирует начать продажи восстановленных смартфонов Galaxy Note 7 в 2017 году, сообщает International Business Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Samsung еще не приняла окончательного решения, но есть вероятность, что компания возобновит продажи обновленного Galaxy Note 7 в следующем году", - заявил источник издания. Компания будет продавать восстановленные смартфоны на развивающихся рынках, таких как Индия и Вьетнам, где особой популярностью пользуются бюджетные смартфоны.

Подобный план позволит Samsung привлечь новых клиентов, заинтересованных в покупке флагманского смартфона по заниженной цене, и позволит понести не слишком большие убытки, связанные с уничтожением Galaxy Note 7.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.