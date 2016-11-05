Samsung отзывает 2,8 млн стиральных машин в США из-за травм собственников

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Неисправные машины сильно вибрируют, у них неожиданно открывается верхняя крышка.

Samsung отзывает бракованные стиральные машины в США

Корейская компания Samsung заявила об отзыве 2,8 млн своих стиральных машин в США из-за неисправностей, в результате которых пострадало несколько американцев.

Отзыву подлежат 34 модели машин с вертикальной загрузкой, изготовленные с марта 2011 года по ноябрь 2016 года, сообщает Русская служба Би-би-си.

Комиссия по безопасности потребительских продуктов США сообщила, что у машин неожиданно открывается верхняя крышка, что может привести к травмам у владельцев.

Samsung получил 733 сообщения о сильной вибрации, в результате чего срабатывает замок крышки.

Из-за открытия верхней крышки девять человек получили серьезные травмы. У одного из пострадавших была сломана челюсть, у другого повреждено плечо.

Владельцы машин, подлежащих отзыву, могут получить скидку на покупку новой стиральной машины или бесплатный ремонт. Купившие машину за последние 30 дней, получат полную компенсацию стоимости аппарата.

В конце сентября Samsung уже признал неисправность у стиральных машин с вертикальной загрузкой, в частности, некоторых из их взрывались в процессе стирки.

Как сообщалось, прибыль компании Samsung сократилась на 30% в третьем квартале текущего года из-за отзыва и прекращения производства смартфонов Galaxy Note 7, связанного с угрозой взрыва зарядных устройств в этих смартфонах.