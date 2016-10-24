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Samsung отложила работу над Galaxy S8 – WSJ

24 октября в 18:26

Разработчики компании пытаются найти причину взрывов Galaxy Note 7.

Samsung
Samsung приостановила работу над Galaxy S8
Компания Samsung на две недели отложила работу над новым флагманским смартфоном Galaxy S8, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Причиной подобного шага стало то, что разработчики нового смартфона пытаются найти причину взрывов Galaxy Note 7.

На данный момент специалисты компании не могут объяснить, что стало причиной неполадок. Рассматриваются разные версии: от проблем с программным обеспечением до слишком маленькой емкости аккумулятора.

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Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Galaxy смартфон Samsung
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