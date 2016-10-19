Samsung открывает в аэропортах пункты обмена взрывоопасных Galaxy Note 7

Какой смартфон получат пользователи взамен Galaxy Note 7, не уточняется.

Samsung открывает пункты обмена Galaxy Note 7 4pda.ru

Компания Samsung Electronics открывает в аэропортах по всему миру обменные пункты, в которых пользователи смогут обменять смартфоны Galaxy Note 7 , у которых взрывались аккумуляторы, сообщает ВВС.

Какие смартфоны пользователи получат взамен своих Galaxy Note 7, в компании пока не уточняют. По словам представителей корпорации, первые пункты обмена уже открылись в южнокорейских аэропортах и в аэропорту Сан-Франциско. Вскоре киоски появятся в других аэропортах США и в Австралии - в первую очередь, в самых загруженных.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.