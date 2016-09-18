Samsung объявила о продаже акций в четырех компаниях

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Компания продала акции на сумму более 888 миллионов долларов.

Samsung продала акции в четырех компаниях

Компания Samsung заявила о том, что продает пакеты акций в четырех компаниях, что обусловлено необходимостью инвестировать в основной бизнес технологического гиганта, сообщает Reuters

В частности, Samsung продала половину имевшихся у нее акций ASML и все акции в размере 4,2% в Seagate. Кроме того, компания продала 0,7% акций в Sharp Corp. и 4,5% в Rambus Inc.

По словам представителей Samsung, доход от продажи акций составил более 888 миллионов долларов. Дальнейшие финансовые подробности сделки не разглашаются.

Сообщалось, что Samsung приостанавливает поставки Galaxy Note7 после случаев со взрывом смартфонов.

Капитализация Samsung Electronics упала на 14 миллиардов долларов на ожиданиях, что потери компании в связи с отзывом смартфонов Galaxy Note 7 будут гораздо более значительными, чем ожидалось ранее. За две сессии рыночная стоимость компании уменьшилась на 22 миллиарда долларов.