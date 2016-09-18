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Samsung объявила о продаже акций в четырех компаниях

18 сентября в 13:40

Компания продала акции на сумму более 888 миллионов долларов.

Samsung
Samsung продала акции в четырех компаниях
Компания Samsung заявила о том, что продает пакеты акций в четырех компаниях, что обусловлено необходимостью инвестировать в основной бизнес технологического гиганта, сообщает Reuters.

В частности, Samsung продала половину имевшихся у нее акций ASML и все акции в размере 4,2% в Seagate. Кроме того, компания продала 0,7% акций в Sharp Corp. и 4,5% в Rambus Inc.

По словам представителей Samsung, доход от продажи акций составил более 888 миллионов долларов. Дальнейшие финансовые подробности сделки не разглашаются.

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Сообщалось, что Samsung приостанавливает поставки Galaxy Note7 после случаев со взрывом смартфонов. 

Капитализация Samsung Electronics упала на 14 миллиардов долларов на ожиданиях, что потери компании в связи с отзывом смартфонов Galaxy Note 7 будут гораздо более значительными, чем ожидалось ранее. За две сессии рыночная стоимость компании уменьшилась на 22 миллиарда долларов. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Samsung продажа бизнес
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