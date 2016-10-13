Samsung Electronics ликвидирует бренд Note – СМИ

Ранее компания решила полностью прекратить производство Galaxy Note 7.

Samsung решила ликвидировать бренд Note

Южнокорейская компания Samsung решила отказаться от использования бренда Note после случаев с возгоранием флагманского смартфона Galaxy Note 7, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в корпорации.

"Руководство Samsung Electronics рассматривает возможность отказа от использования наименования Note, поскольку последние события буквально уничтожили репутацию этого бренда", - рассказал сотрудник компании на условиях анонимности. По его словам, после скандала с новинкой - смартфоном Galaxy Note 7 - доверие потребителей к этому продукту было подорвано. "Согласно данным опросов, резко негативно к аппарату относится более 50% респондентов, в том числе в Южной Корее. Единственное, что можно сделать в этой ситуации, - полностью ликвидировать данный бренд", заявил источник агентства.

Вместе с тем, название линейки смартфонов Galaxy компания решила не менять, поскольку ребрендинг обойдется слишком дорого.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.