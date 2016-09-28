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Samsung будет использовать отталкивающие воду стекла в смартфонах и планшетах

28 сентября в 17:31

Капли воды будут отталкиваться от поверхности, а не оставаться на ней.

samsung
Samsung защитит экраны смартфонов от капель воды
4pda.ru
Компания Samsung лицензировала новую технологию сверхгидрофобного покрытия стекол для своих будущих смартфонов и планшетов. Разработчиком этой технологии стала национальная лаборатория Oak Ridge американского департамента энергетики. 

Разработанная технология предполагает, что капли воды при попадании на смартфон будут отскакивать от поверхности, а не оставаться на ней. К примеру, капли дождя будут отскакивать от дисплея устройства, оставляя его сухим.

Более того, отталкивающиеся капли будут собирать пыль и грязь, а новая технология позволит уменьшить отражение света от поверхности стекла.

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Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев  из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство.

По материалам: 4pda.ru
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Тэги смартфон Samsung устройство
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