Samsung будет использовать отталкивающие воду стекла в смартфонах и планшетах

Капли воды будут отталкиваться от поверхности, а не оставаться на ней.

Samsung защитит экраны смартфонов от капель воды 4pda.ru

Компания Samsung лицензировала новую технологию сверхгидрофобного покрытия стекол для своих будущих смартфонов и планшетов. Разработчиком этой технологии стала национальная лаборатория Oak Ridge американского департамента энергетики.

Разработанная технология предполагает, что капли воды при попадании на смартфон будут отскакивать от поверхности, а не оставаться на ней. К примеру, капли дождя будут отскакивать от дисплея устройства, оставляя его сухим.

Более того, отталкивающиеся капли будут собирать пыль и грязь, а новая технология позволит уменьшить отражение света от поверхности стекла.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство.