Российский Mail.ru прекращает поставлять трафик в Украину

Украинские игроки не исключают, что на компанию надавили "сверху".

Mail.ru будет без украинского трафика

Российский интернет-гигант Mail.ru прекращает поставлять трафик в точки обмена трафиком в Украине, об этом сообщили ряд украинских игроков Интернет-рынка.

"Mail.ru прислала уведомление, согласно которому она прекращает доставку трафика в Украину с 20 декабря, поскольку транспортировка трафика сюда стала очень дорогой", - сообщил "Лига" директор по развитию украинской точки по обмену трафиком UA-IX (Укрмот) Михаил Половинка.

Аналогичное письмо пришло и в точку обмена Giganet.UA, которая уже предложила другим участникам спланировать миграцию своего трафика.

По подсчетам Половинки, отключение Mail.ru от украинских точек обмена трафиком позволит компании сэкономить на доставке трафика 50 тыс. евро в месяц. Альтернативные виды соединения с Mail.ru, за которые она ничего не платит, сохранятся.

По мнению ряда игроков украинского рынка, Mail.ru могли попросить покинуть точки Украины, после чего холдинг мог это сделать самостоятельно, объяснив необходимостью экономии на трафике.

Как сообщалось, ФСБ совместно с Минкомсвязи и Минпромторгом рассматривают варианты получения доступа ко всему трафику россиян. В частности, речь идет о технических решениях, которые позволят дешифровать трафик и проанализировать его по ключевым словам, как например "бомба" (планируется осуществлять с помощью систем DPI).