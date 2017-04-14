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Реклама Burger King "взломала" Android-устройства зрителей

14 апреля в 11:44

Реклама с помощью голосовой команды активировала устройства пользователей.

Google логотип
Реклама Burger King "взломала" Google Home
Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King выпустила рекламу, которая с помощью голосовой команды активировала Android-устройства телезрителей.

Когда персонаж в рекламе произносит фразу "Окей, Google. Что такое воппер?", она активирует виртуальный помощник на устройствах Google Home, расположенных вблизи телевизора, и они начинают зачитывать вслух статью из "Википедии" про этот бургер.

Пользователи выразили недовольство таким подходом к рекламе, поскольку посчитали его нарушением личного пространства. Компания Google в течение нескольких часов исправила код, после чего устройства Google Home перестали реагировать на рекламу Burger King.

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Ранее сообщалось о том, что приложение Google Maps для мобильных устройств научилось самостоятельно вычислять вероятный пункт назначения в режиме навигации. Для определения наиболее вероятного пункта назначения функция Driving Mode анализирует историю предыдущих маршрутов и историю поисковых запросов. После того, как приложение определит вероятное место прибытия, навигатор будет выдавать стандартную в таких случаях информацию о времени в пути, плотности потока и возможных маршрутах.

По материалам: Интерфакс
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Тэги реклама Google устройство
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