Реклама Burger King "взломала" Android-устройства зрителей

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Реклама с помощью голосовой команды активировала устройства пользователей.

Реклама Burger King "взломала" Google Home

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King выпустила рекламу, которая с помощью голосовой команды активировала Android -устройства телезрителей.

Когда персонаж в рекламе произносит фразу "Окей, Google. Что такое воппер?", она активирует виртуальный помощник на устройствах Google Home, расположенных вблизи телевизора, и они начинают зачитывать вслух статью из "Википедии" про этот бургер.

Пользователи выразили недовольство таким подходом к рекламе, поскольку посчитали его нарушением личного пространства. Компания Google в течение нескольких часов исправила код, после чего устройства Google Home перестали реагировать на рекламу Burger King.

Ранее сообщалось о том, что приложение Google Maps для мобильных устройств научилось самостоятельно вычислять вероятный пункт назначения в режиме навигации. Для определения наиболее вероятного пункта назначения функция Driving Mode анализирует историю предыдущих маршрутов и историю поисковых запросов. После того, как приложение определит вероятное место прибытия, навигатор будет выдавать стандартную в таких случаях информацию о времени в пути, плотности потока и возможных маршрутах.