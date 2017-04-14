Реклама Burger King "взломала" Android-устройства зрителей

Реклама с помощью голосовой команды активировала устройства пользователей.
Когда персонаж в рекламе произносит фразу "Окей, Google. Что такое воппер?", она активирует виртуальный помощник на устройствах Google Home, расположенных вблизи телевизора, и они начинают зачитывать вслух статью из "Википедии" про этот бургер.
Пользователи выразили недовольство таким подходом к рекламе, поскольку посчитали его нарушением личного пространства. Компания Google в течение нескольких часов исправила код, после чего устройства Google Home перестали реагировать на рекламу Burger King.
Ранее сообщалось о том, что приложение Google Maps для мобильных устройств научилось самостоятельно вычислять вероятный пункт назначения в режиме навигации. Для определения наиболее вероятного пункта назначения функция Driving Mode анализирует историю предыдущих маршрутов и историю поисковых запросов. После того, как приложение определит вероятное место прибытия, навигатор будет выдавать стандартную в таких случаях информацию о времени в пути, плотности потока и возможных маршрутах.Интерфакс