Разработки украинских ученых в области водородной энергетики остаются без внимания государства

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Инвестиции в развитие водородной энергетики могли бы снизить зависимость Украины от нефти и газа.

Украина не проявляет интереса к технологиям, которые смогли бы обеспечить ее энергонезависимость ubergizmo.com

Перспективные исследования украинских ученых в области создания водородного аккумулятора, способного снизить зависимость экономики от традиционных энергоносителей (нефти, угля и газа), практически никак не поддерживаются государством.

Об этом в интервью для ZN.UA заявил кандидат технических наук Владимир Дегтяренко, работающий над проблемой хранения водорода и его использования в качестве топлива.

По его словам, водородная энергетика, исследования которой сегодня стали приоритетными во многих странах мира, в Украине практически не развивается. Несмотря на энергозависимость украинской экономики, внедрение в стране новых технологий никого не интересует.

Специалист отметил, что "водородной революции" в Украине не следует ожидать еще несколько десятилетий.

"Мы будем покупать газ, плакать, что он очень дорогой, но делать свое — не будем", – отметил он.

По словам ученого, все разработки их лаборатории лежат мертвым грузом. Из-за государственной бюрократии он также не может заниматься созданием и продажей водородных аккумуляторов для частных заказчиков.

"Ко мне обратились люди с фирмы, которой нужен был водородный аккумулятор. Но мы не можем его изготовить и продать. Потому что институт — это неприбыльная организация, и условный покупатель должен брать технологию, патент и платить за него роялти. Пока мы со всем этим разбирались, фирма потеряла інтерес", – рассказал он.

При этом, преимущества водорода как топлива очевидны. Водород – возобновляемый, безопасный и экологически чистый ресурс, который можно добывать из воды. По словам специалиста, сегодня внедрение водородных технологий в энергетике и транспорте идет наравне с электрикой.

Ранее в Германии успешно прошли испытания перспективного четырехместного самолета HY4 с водородными топливными элементами. Как сообщает Aviation Week, испытания признаны удачными.

В то же время, французская транспортная компания Alstom представила первый в мире поезд на водородной тяге, который со следующего года будет курсировать в Германии. В отличие от поездов на дизельной тяге, поезд будет выбрасывать в атмосферу исключительно пар и водяные капли.

Подробнее о перспективах развития водородной энергетики в Украине читайте в интервью Владимиром Дехтяренко в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".