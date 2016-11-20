Разработки украинских ученых в области водородной энергетики остаются без внимания государства

Инвестиции в развитие водородной энергетики могли бы снизить зависимость Украины от нефти и газа.
Об этом в интервью для ZN.UA заявил кандидат технических наук Владимир Дегтяренко, работающий над проблемой хранения водорода и его использования в качестве топлива.
По его словам, водородная энергетика, исследования которой сегодня стали приоритетными во многих странах мира, в Украине практически не развивается. Несмотря на энергозависимость украинской экономики, внедрение в стране новых технологий никого не интересует.
Специалист отметил, что "водородной революции" в Украине не следует ожидать еще несколько десятилетий.
"Мы будем покупать газ, плакать, что он очень дорогой, но делать свое — не будем", – отметил он.
По словам ученого, все разработки их лаборатории лежат мертвым грузом. Из-за государственной бюрократии он также не может заниматься созданием и продажей водородных аккумуляторов для частных заказчиков.
"Ко мне обратились люди с фирмы, которой нужен был водородный аккумулятор. Но мы не можем его изготовить и продать. Потому что институт — это неприбыльная организация, и условный покупатель должен брать технологию, патент и платить за него роялти. Пока мы со всем этим разбирались, фирма потеряла інтерес", – рассказал он.
При этом, преимущества водорода как топлива очевидны. Водород – возобновляемый, безопасный и экологически чистый ресурс, который можно добывать из воды. По словам специалиста, сегодня внедрение водородных технологий в энергетике и транспорте идет наравне с электрикой.
Ранее в Германии успешно прошли испытания перспективного четырехместного самолета HY4 с водородными топливными элементами. Как сообщает Aviation Week, испытания признаны удачными.
В то же время, французская транспортная компания Alstom представила первый в мире поезд на водородной тяге, который со следующего года будет курсировать в Германии. В отличие от поездов на дизельной тяге, поезд будет выбрасывать в атмосферу исключительно пар и водяные капли.
Подробнее о перспективах развития водородной энергетики в Украине читайте в интервью Владимиром Дехтяренко в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA