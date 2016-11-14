Растения замедляют глобальное потепление – ученые

С 2002 по 2014 год количество углекислого газа в атмосфере не увеличивалось.

Растения замедляют глобальное потепление за счет поглощения углекислого газа novostynauki.com

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Ученые заявили о том, что растения помогают человечеству бороться с глобальным потеплением за счет поглощения углекислого газа. Исследователи обнаружили, что с 2002 по 2024 год растения поглотили столько углекислого газа, что замедлили его накопление в атмосфере даже с учетом того, что антропогенные выбросы СОвсе время возрастают. Выводы ученых были опубликованы в журнале Nature Communications.

Ранее экологи подсчитали, что океаническая и наземная растительность поглощает порядка 45% СО 2 , выделяемого в результате человеческой деятельности ежегодно. За последние 50 лет удаляемое растениями количество парниковых газов выросло почти что в два раза. Они используют СО 2 для роста, поскольку это соединение участвует в фотосинтезе. Вместе с тем, повышение температуры стимулирует экосистему выбрасывать излишки СО 2 в атмосферу.

Новые данные стали неожиданностью для ученых, поскольку оказалось, что с 2002 по 2014 год концентрация углекислого газа в атмосфере не увеличивалась. Внимательно изучив климатические изменения, ученые выяснили, что сама модель поглощения и высвобождения газов претерпела изменения. В то время как рост концентрации газа приводил к тому, что растения активнее поглощали его, новый механизм сдерживания, выработанный в процессе адаптации, заставлял их удерживать газ внутри, не давая ему снова выйти наружу. Таким образом, растения весьма эффективно замедлили наступление глобального потепления, постоянно снижая количества СО 2 в атмосфере.

Вместе с тем, исследователи подчеркивают, что этот процесс подошел к своему природному максимуму и дальше уже не сможет сдерживать антропогенный фактор.

Ранее ученые установили, что в ближайшие пять лет температура на Земле будет расти. При этом, по мнению ученых, 2016 год может стать самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений. В 2017 году температурный рекорд побит не будет из-за влияния Ла-Нинья – обратного Эль-Ниньо процесса, что приведет к охлаждению некоторых уголков планеты.