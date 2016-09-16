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Ракета с украинским двигателем вывела на орбиту спутники Google

16 сентября в 14:52

Ракета также вывела на орбиту первый перуанский спутник.

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Vega вывела на орбиту пять спутников
esa.int
Ракета Vega, на которую установлен двигатель украинского производства, успешно вывела на орбиту пять спутников, сообщается на сайте Европейского космического агентства.

Как сообщается на сайте ведомства, запуск состоялся в 00.43 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвинее. На борту ракеты находились четыре спутника SkySat оператора Terra Bella, принадлежащего Google. Кроме того, она также вывела на орбиту первый перуанский спутник PeruSAT-1.

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Пуск ракеты Vega стал седьмым в ее истории с 13 февраля 2012 года.

23 июня 2015 года при помощи этой ракеты на расчетную орбиту был выведен европейский спутник Sentinel-2A, предназначенный для дистанционного наблюдения за Землей.

Ракеты Vega способны выводить на низкую околоземную орбиту грузы массой от 300 до 1500 килограммов. Компоненты для верхней (четвертой) ступени этой ракеты разработало днепропетровское конструкторское бюро "Южное", а "Южмаш" создал маршевый двигатель РД-843.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ракета спутник космос
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