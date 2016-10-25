Психологи определили причины систематической лжи

Даже маленькая ложь стимулирует адаптацию нервной системы человека к дальнейшему обману.

Мозг человека привыкает к систематической лжи Naked Science

Ученые заявили о том, что маленькая ложь, сказанная человеком, стимулирует адаптацию мозга к дальнейшему обману. Это означает, что со временем человек чувствует себя более комфортно во время произнесения лжи, сообщает The Guardian

Исследователи предположили, что постоянный обман связан с адаптацией мозга, а не с необходимостью придумывания новой лжи для поддержания старой. Ученые решили проверить эту гипотезу с помощью 80 добровольцев, которые играли в игру, в ходе которой должны были назвать количество монет в банке и передать ответ партнеру, который эту банку не видел. Иногда добровольцам говорили о том, что они получат определенную выгоду, если преувеличат количество монет в банке, что подталкивало их к обману.

К концу испытания добровольцы преувеличивали количество монет в банке примерно на восемь фунтов стерлингов, хотя в начале испытания они не "докидывали" туда и одного фунта стерлингов.

Сканирование мозга 25 добровольцев во время игры показало, что во время первого обмана наиболее активным было миндалевидное тело, область мозга связанная с эмоциями. По мере же того, как добровольцы обманывали своих компаньонов все больше, активность этой области мозга снижалась. По мнению исследователей, это свидетельствовало о том, что мозг участников эксперимента постепенно приспосабливался к систематической лжи.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.