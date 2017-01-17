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Причиной вымирания динозавров стали холод и серная кислота – ученые

17 января в 15:19

Похолодание было вызвано сульфатными аэрозолями.

Динозавры
Динозавров убили холод и серная кислота
regnum.ru
Ученые заявили о том, что причиной вымирания динозавров стало резкое похолодание, которое было вызвано скопившейся в верхних слоях атмосферы серной кислотой. Выводы ученых были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

В ходе исследования ученые провели компьютерное моделирование, которое показало, что падение на Землю астероида могло вызвать образование в верхних слоях атмосферы капель серной кислоты, что привело к похолоданию, которое многие виды пережить не смогли.

"Продолжительное похолодание, вызванное сульфатными аэрозолями, могло оказаться намного более значимым фактором для массового вымирания, чем пыль, которая остается в атмосфере на относительно недолгое время", заявила одна из авторов исследования Джулия Брюггер.

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Моделирование климатической модели, которая могла существовать 66 миллионов лет назад, показало, что  серная кислота могла образоваться в атмосфере из-за вулканической активности, а также из-за испарений, поднимающихся над образовавшимся от столкновения с астероидом кратером.

За несколько лет температура упала на 26 градусов Цельсия, заморозки были даже на экваторе, а на полюсах температура достигала -60 градусов Цельсия. Также, возможно, из-за охлаждения воды с поверхности океана опустились глубже, а более теплые поднялись и, когда питательные вещества оказались на поверхности, произошло массовое цветение водорослей, в том числе и токсичных.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили останки уникального арктического динозавра,  который получил название Ugrunaaluk kuukpikensis, что означает "древнее животное реки Колвилл". В длину данный динозавр достигал около 7,5 м. Во времена Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика была покрыта хвойными лесами, а среднегодовая температура была +7 градусов по Цельсию.

По материалам: gazeta.ru
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Тэги ученые атмосфера кислота динозавр
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