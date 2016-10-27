Популяция позвоночных животных сократилась почти на 60% за 40 лет

К 2020 году на Земле будет обитать на две трети меньше животных, чем в 1970.

Популяция позвоночных животных стремительно сокращается Zsl.org

С 1970 по 2012 года глобальная популяция рыб, птиц, млекопитающих, амфибий и рептилий сократилась на 58%, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Как сообщают зоозащитники, если эта тенденция продолжится, к 2020 году на Земле будет обитать на две трети меньше животных, чем в 1970 году.

Изменить существующее положение дел можно, если человечество преобразует пищевые и энергетические системы, а также заключит договора, направленные на защиту биоразнообразия, подчеркивается в сообщении WWF.

При подготовке доклада ученые использовали так называемый индекс живой планеты (Living Planet Index, LPI), который также называется индикатором глобального биоразнообразия. Индекс основывается на оценках размеров отдельных популяций диких видов животных, информацию о которых можно найти в научной литературе. Расчет производится в процентах от величины популяции на 1970 год для пресноводных, лесных и морских экосистем.

Ранее представители WWF заявили о том, что популяции морских животных (млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и рыб) сократились вдвое за последние 40 лет.