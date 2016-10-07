Пользователи сообщили о проблемах с активацией iPhone 7

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Смартфоны оказались привязанными к чужим Apple ID.

Пользователи iPhone 7 жалуются на проблемы с активацией устройства MacRumors

Некоторые пользователи iPhone сообщают о проблемах с активацией устройства из-за того, что Apple ID оказались привязаны к адресам электронной почты, которые не принадлежат пользователям, сообщает портал MacRumors.

В частности, пользователь под ником Balders сообщил о проблемах с активацией iPhone 7 Plus. "Только что получил свой новый iPhone 7 Plus. Выглядит отлично, экран бесподобный, комплектация полная… единственная проблема в том, что им уже кто-то пользовался и смартфон требует активации с помощью определенного адреса электронной почты. В службе поддержки Apple говорят, что он требует замены", написал он.

Позже стало известно, что с подобной проблемой столкнулись не только пользователи iPhone 7 Plus, но и пользователи iPhone 6s iPhone 6s Plus.

Большинство пользователей смогли разблокировать свои смартфоны с помощью Apple, подтвердив факт покупки iPhone. Вместе с тем, в некоторых случаях привязка к чужому Apple ID возникала несколько раз, поэтому компании пришлось заменить смартфоны.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.