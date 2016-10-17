Пользователи сообщают о поломке сенсорной кнопки "Домой" в iPhone 7

В случае отказа кнопки на экране появляется ее временная замена.

Кнопка "Домой" в iPhone 7 вышла из строя MacRumors

Пользователи сообщают о выходе из строя кнопки "Домой" в смартфоне iPhone 7 . Соответствующее заявление было опубликовано порталом MacRumors.

Перед тем, как кнопка вышла из строя, пользователь протер iPhone салфеткой после погружения в воду и смартфон перезагрузился. После этого появилось сообщение о том, что устройство необходимо отремонтировать в сервисном центре. Издание предполагает, что отказ кнопки вызван поломкой механизма Taptic Engine, который отвечает за имитацию нажатия кнопки.

Apple предусмотрела возможность поломки кнопки "Домой", поэтому после того, как она вышла из строя, на экране появляется ее временная замена.

По мнению аналитиков, в 2017 году Apple может выпустить iPhone без кнопки "Домой". Смартфон будет оборудован OLED-дисплеем, что позволит ему выглядеть "как цельный лист стекла".