Пользователи новой Windows не смогут сменить стандартный браузер

В Windows 10 S отсутствует возможность смены браузера по умолчанию.

Microsoft устранила возможность смены браузера по умолчанию в Windows 10 S bhva.ua

Компания Microsoft устранила возможность смены стандартного браузера и поисковой системы в операционной системе Windows 10 S. Как сообщает The Verge, в заявлении компании говорится о том, что новая операционная система поддерживает работу любого браузера, который можно найти в Windows Store, но сменить браузер по умолчанию пользователи не смогут.

Как заявили представители компании в разделе FAQ для Windows 10 S "вы можете установить любой браузер, который можно найти в Windows Store, но Microsoft Edge будет использоваться по умолчанию, если вы, например, захотите открыть .htm файл". Это означает, что если пользователь захочет открыть ссылку, которая пришла ему по электронной почте или в другом приложении, операционная система автоматически откроет ее в браузере Microsoft Edge, даже если пользователь предпочитает использовать другой.

Издание подчеркивает, что пока не ясно, захочет ли Google представить Chrome в Windows Store, но даже в таком случае браузер не сможет функционировать в полную силу, поскольку не сможет быть установлен в качестве браузера по умолчанию.

Ранее сообщалось, что Microsoft покупает социальную сеть LinkedIn: заплатит по 196 долларов за акцию, общая сумма сделки составит 26,2 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что что Microsoft продала бизнес кнопочных телефонов и права на использование бренда Nokia за 350 миллионов долларов китайским компаниям FIH Mobile и HMD Global.