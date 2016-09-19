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Пользователи iPhone 7 жалуются на шипение смартфона при высокой нагрузке

19 сентября в 12:34

Предположительно, звук исходит от процессора устройства.

iphone 7
iPhone 7 издает шипящие звуки при высокой нагрузке на процессор
Пользователи iPhone 7 и iPhone 7 Plus заявили о том, что их устройства издают странные шипящие звуки при высокой нагрузке на процессор. Как сообщает The Verge, на данный момент информация о похожих звуках поступила от нескольких пользователей, разместивших ее в сети.

Звук можно услышать в тишине при высокой нагрузке на процессор устройства. Большинство пользователей сети сходятся в мнении о том, что звук напоминает "coil wine" или "coil noise" свист дросселей питания чипсета в результате резонанса. Подобный эффект может возникать на любом смартфоне, если прислушаться. Появление же подобного шума в новых моделях iPhone и его отсутствие на старых может быть вызвано тем, что сам процессор А 10 гораздо мощнее, чем его предшественники.

Apple отказалась комментировать эту информацию.

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 Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По материалам: ZN.UA
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Тэги iPhone процессоры смартфон Apple
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