Пользователи iPhone 7 Plus сообщают о критическом дефекте камеры

Камера устройства перестает работать, появляются сообщения о перегреве смартфона.

Пользователи iPhone 7 Plus сообщают о поломке камеры ubergizmo.com

Пользователь Reddit под ником teryakiwok сообщил о проблемах в работе камеры iPhone 7 Plus, сообщает Ubergizmo.

По словам пользователя, камера смартфона просто "умерла": "я открыл приложение камеры и увидел черный экран, иногда удается сделать снимок, но он окрашен в фиолетовый или зеленый цвет, а иногда сопровождается сообщением о перегреве смартфона, хотя он остается едва теплым".

По словам teryakiwok, проблему нельзя решить простым перезапуском устройства или полным сбросом. Он связался с другими пользователями iPhone 7 Plus, которые столкнулись с такой же проблемой, все они сообщали о том, что необходимо обратиться в сервисный центр Apple, в котором ему заменят смартфон в связи с поломкой оборудования.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.