Полярные водоросли выжили после 16 месяцев пребывания в открытом космосе

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Водоросли пережили перепады температуры и влияние коротковолнового излучения.

Водоросли были выставлены на внешней стороне МКС

Ученые заявили о том, что опытные образцы водорослей, которые были доставлены на Международную космическую станцию в 2014 году, смогли выжить после 16 месяцев пребывания в открытом космосе. В ходе эксперимента ученые изучали влияние экстремальных условий открытого космоса — радиации, вакуума и высоких температурных колебаний — на образцы грибов, водорослей и бактерий, сообщает N+1.

Образцы растений и других организмов провели в открытом космосе 16 месяцев, защищенные только фильтрами нейтральной плотности, снижающими воздействие радиации. В ходе эксперимента специальные датчики измеряли данные об уровне космической радиации и изменениях температуры.



При возвращении на Землю штаммы зеленых водорослей сфероцистиса (Sphaerocystis), растущих на норвежском архипелаге Свальбард, и штаммы антарктических цианобактерий (Сyanobacterium nostoc) оказались живыми: оказалось, что они выдержали не только сильные перепады температуры (от −20 до 50 градусов Цельсия) и излучение UVS и UVB, но и особенно вредное коротковолновое излучение UVC (длина волны от 280 до 100 нанометров).

После возвращения с МКС водоросли продолжали расти: зеленые водоросли образовали новые популяции оранжевого цвета, свойственного состоянию покоя, сине-зеленые водоросли образовали новые колонии цианобактерий.

По мнению исследователей, эксперимент подтверждает гипотезу, согласно которой жизнь на Земле появилась в результате занесения микроорганизмов вместе с метеоритами.

В мае астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.