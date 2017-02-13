Планеты в обитаемой зоне красных карликов могут быстро терять кислород – ученые

Красные карлики могут выбрасывать в космос слишком большое количество звездного вещества.

Планеты у красных карликов могут быть необитаемыми из-за сильных вспышек Lenta.ru

Ученые из NASA заявили о том, что планеты , которые находятся в обитаемой зоне красных карликов, на самом деле могут быть необитаемыми из-за влияния своей звезды. По мнению исследователей, красные карлики могут выбрасывать в космос большое количество излучения, сообщается на сайте агентства

Для определения обитаемой зоны звезды ученые обычно использую данные о том, как много тепла и света звезда передает планетам, которые вращаются вокруг нее. Вместе с тем, звезды также излучают в рентгеновском и ультрафиолетовом спектре и выбрасывают вспышки и корональные выбросы массы. Одним из возможных последствий такого влияние может стать то, что молекулы водорода и кислорода, необходимые для образования воды, будут испаряться в космос.

Кроме того, ученые предлагают обращать внимание на возраст звезды. Молодые звезды каждый день продуцируют мощные вспышки и выбросы в 100 раз мощнее, чем те, которые наблюдаются на Солнце. На более "взрослых" звездах подобные вспышки наблюдаются раз в 100 лет.

Как подчеркивают ученые, модель "побега" кислорода из атмосферы планет вокруг красных карликов не подразумевает его дальнейшее восстановление за счет вулканической активности или бомбардировки кометами.

Ранее сообщалось о том, что ученые заметили огромный ураган, который напоминает Большое красное пятно на Юпитере, на небольшой звезде. Существование подобных ураганов на планетах было известно ученым уже давно, но данный ураган стал первым свидетельством того, что они встречаются и на звездах.