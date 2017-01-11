Первые шелковые ткани появились в Китае более восьми тысяч лет назад – ученые

Исследователи обнаружили химические следы шелка в древней гробнице.

Ученые обнаружили следы шелка в одной из древних гробниц Китая strana.ru

заявили о том, что первые шелковые ткани и традиция изготовления шелковых нитей появились в Китае еще 8,5 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют химические следы шелка, которые исследователи обнаружили в одной из гробниц в селе Цзяху. Выводы ученых были опубликованы в журнале PLoS One.

Изучая одни из самых древних гробниц в Цзяху, исследователи проанализировали химический состав почвы в поисках следов разложившейся органики, одежды или других вещей, которые могли бы указать на наличие тех или иных традиций у древних жителей Китая.

В почве сразу трех гробниц, сооруженных примерно девять и восемь тысяч лет назад, исследователи нашли следы редкого для могил белка – фиброина. Данное вещество, нерастворимое в воде или в других природных жидкостях, содержится в большом количестве в шелке пауков и гусениц шелкопрядов.

По мнению ученых, фиброин попал в гробницы вместе с шелковыми тканями или нитями, которые родственники усопших положили вместе с ними. Учитывая возраст захоронений, можно говорить, что традиции выращивания тутового шелкопряда и, как минимум, плетения шелковых нитей существовали в Древнем Китае уже 8,5 тысяч лет назад.

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