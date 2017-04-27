Первые люди появились в Америке 130 тысяч лет назад – ученые

Ранее считалось, что это случилось не ранее 15 тысяч лет назад.

Кости мастодонта сохранили следы обработки человеком Naked Science

Археологи заявили о том, что кости мастодонта, которые были найдены в Калифорнии, сохранили следы обработки человеком . Таким образом, момент прихода первых людей в Америку может быть отодвинут в десять раз дальше в прошлое: 130 тысяч лет назад, вместо 15 тысяч лет назад, как считалось ранее. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature.

Северная и Южная Америка были заселены людьми в последнюю очередь, через Берингов пролив. Известны находки, которые подтверждают присутствие людей в Америке около 40 тысяч лет назад, но их подлинность вызывает сомнение, поэтому общепринятой считается дата 15 тысяч лет назад. Теперь же исследователи заявили о том, что нашли свидетельства присутствия людей в Северной Америке 130 тысяч лет назад.

Место раскопок было обнаружено при строительстве шоссе близ Сан-Диего в 1992 году. Работы были остановлены, и за дело принялись археологи, вскоре обнаружив частичный скелет мастодонта. Исследователи отметили, что останки животного лежат не в том положении, как если бы животное просто погибло и было съедено хищниками. Кости как будто были кем-то разложены в относительном порядке: длинные бедренные параллельно друг другу, один из бивней воткнут вертикально. Некоторые кости, причем весьма толстые, оказались сломаны, что вряд ли могло произойти естественным образом.

После многолетней и тщательной работы ученые, наконец, пришли к выводу: эти повреждения очень напоминают следы на останках слона, убитого африканскими гоминидами еще 1,5 миллиона лет назад. Останки были найденны в Танзании и идентифицированы как свидетельства "человеческой" деятельности. Кроме того, в окружающем скелет мастодонта слое археологи нашли пять довольно крупных камней, которые, по их предположению, могли использоваться в качестве молотов и наковален при разделке туши.

По мнению исследователей, появление этих камней возле туши нельзя объяснить геологическими процессами, поскольку 130 тысяч лет назад эта местность была влажной травянистой низиной, вдали от рек и всего, что могло принести камни. По мнению ученых, их принесли люди для работы с костями.

Камни использовались людьми для обработки костей Naked Science

Для большей надежности датировка была проведена несколькими методами. Радиоуглеродный анализ не дал хороших результатов, что косвенно свидетельствует о большом возрасте, поскольку этот подход практически бесполезен для образцов древнее 40–50 тысяч лет. То же получилось и с оптически стимулируемым люминесцентным датированием, которое позволяет оценить время, когда образец последний раз лежал под прямыми солнечными лучами. Метод не срабатывает для образцов старше 100 тысяч лет – не сработал и на этот раз. Лишь уран-свинцовый метод позволил получить цифру в 131±9 тысяч лет назад.

По современным представлениям, люди анатомически современного типа покинули Африку только около 100 тыс. лет назад, а евразийские находки более раннего времени считаются недостаточно достоверными. Неандертальцы появились здесь намного раньше – возможно, они, или даже загадочные денисовцы могли прийти в Америку первыми. Ими могли оказаться даже куда более древние Homo erectus или H. Habilis. Вместе с тем, существует вероятность того, что кости были обработаны представителями неизвестного вида древних людей.

Ранее археологи обнаружили неизвестный ранее вид древних людей. Найденный вид получил название Homo naledi - от слова "звезда" на местном языке сесото. Мозг Homo naledi был размером с большой апельсин, они имели стройное тело, плечи, похожие на плечи современных обезьян, и ноги, которые напоминают по строению ногу современного человека. Рост Homo naledi составлял примерно 150 сантиметров, а вес – примерно 45 килограмм.