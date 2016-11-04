Первая партия "безрамочных" смартфонов Xiaomi была продана за 10 секунд

Точное количество реализованных смартфонов компания не называет.
Вместе с тем, как подчеркивает издание, Xiaomi не называет точное количество проданных смартфонов, заявляя только о том, что "продала все устройства, которые у нее были".
Xiaomi анонсировала выход нового смартфона 25 октября. Экран занимает 91,3% площади фронтальной панели устройства. При этом диагональ дисплея составляет 6,4 дюйма. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 821 с тактовой частотой 2,35 гГц. Оперативная память устройства составляет шесть гигабайт, а встроенное хранилище – 128 гигабайт. Емкость аккумулятора смартфона составила 4400 мАч.
Корпус устройства выполнен из керамики, а в специальной версии в него будут вставки из 18-каратного золота.ZN.UA