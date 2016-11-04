Первая партия "безрамочных" смартфонов Xiaomi была продана за 10 секунд

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Точное количество реализованных смартфонов компания не называет.

Первая партия Mi Mix продана за 10 секунд 4pda.ru

4 ноября "безрамочный" смартфон компании Xiaomi Mi Mix стал доступен для покупки покупателями, которые заранее зарегистрировались для его приобретения. Первая партия смартфонов была раскуплена всего за 10 секунд, сообщает Android Headlines

Вместе с тем, как подчеркивает издание, Xiaomi не называет точное количество проданных смартфонов, заявляя только о том, что "продала все устройства, которые у нее были".

Xiaomi анонсировала выход нового смартфона 25 октября. Экран занимает 91,3% площади фронтальной панели устройства. При этом диагональ дисплея составляет 6,4 дюйма. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 821 с тактовой частотой 2,35 гГц. Оперативная память устройства составляет шесть гигабайт, а встроенное хранилище – 128 гигабайт. Емкость аккумулятора смартфона составила 4400 мАч.

Корпус устройства выполнен из керамики, а в специальной версии в него будут вставки из 18-каратного золота.