Пересадка головы человека может пройти уже в начале следующего года – ученый

Серджио Канаверо провел ряд успешных испытаний на животных.

Серджио Канаверо планирует провести операцию по пересадке головы уже в следующем году Naked Science

Канаверо провел три успешных эксперимента на животных, которые были описаны им в статьях, опубликованных в журнале Surgical Neurology International. Ученый смог преодолеть одно из главных препятствий на пути пересадки головы – повторное присоединение спинного мозга.

Канаверо совместно со своими коллегами провел операцию собаке, которая оказалась полностью парализованной после травмы шеи, и через две недели животное смогло двигать передними лапами. А уже через три недели собака снова смогла ходить. Кроме того, исследователи провели опыты на мышах и крысах.

Критики утверждают, что опытов на мышах и крысах недостаточно для убедительных выводов, но Канаверо решительно настроен провести операцию на человеке уже в начале следующего года.

Ранее сообщалось о том, что в Китае появился второй претендент на пересадку головы. Им стал 62-летний полностью парализованный Ван Хуаньминь. Операция, предположительно, пройдет в Харбине.