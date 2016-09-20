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Пересадка головы человека может пройти уже в начале следующего года – ученый

20 сентября в 17:21

Серджио Канаверо провел ряд успешных испытаний на животных.

врач
Серджио Канаверо планирует провести операцию по пересадке головы уже в следующем году
Naked Science
Итальянский хирург Серджио Канаверо, который планирует осуществить первую в мире пересадку головы человека, заявил о том, что проведение подобной операции возможно уже в начале следующего года, сообщает издание The Independent.

Канаверо провел три успешных эксперимента на животных, которые были описаны им в статьях, опубликованных в журнале Surgical Neurology International. Ученый смог преодолеть одно из главных препятствий на пути пересадки головы – повторное присоединение спинного мозга.

Канаверо совместно со своими коллегами провел операцию собаке, которая оказалась полностью парализованной после травмы шеи, и через две недели животное смогло двигать передними лапами. А уже через три недели собака снова смогла ходить. Кроме того, исследователи провели опыты на мышах и крысах.

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Критики утверждают, что опытов на мышах и крысах недостаточно для убедительных выводов, но Канаверо решительно настроен провести операцию на человеке уже в начале следующего года.

Ранее сообщалось о том, что в Китае появился второй претендент на пересадку головы. Им стал 62-летний полностью парализованный Ван Хуаньминь. Операция, предположительно, пройдет в Харбине.

По материалам: ZN.UA
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Тэги пересадка ученые операция хирург
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