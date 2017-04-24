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Палеонтологи обнаружили в Китае окаменелые яйца динозавров

24 апреля в 12:45

Возраст находки оценивается в 70 миллионов лет.

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Ученые нашли пять яиц динозавров
На строительной площадке на юго-востоке Китае были обнаружены окаменелые яйца динозавров, возраст которых оценивается в 70 миллионов лет, сообщает Science Alert. 

Пять яиц были найдены в песчанике на глубине восемь метров. По мнению исследователей, они находились там с конца мелового периода.

"Мы нашли пять яиц: три были разрушены, но их скорлупа все еще видна. Остальные два имеют свои отпечатки на камне. Яйца были круглой формы, они принадлежали травоядным динозаврам", - рассказал исследователь Цю Личенг из Археологического института Гуандун.

Диаметр яиц равняется примерно 14-15 сантиметрам.

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Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили останки уникального арктического динозавра,  который получил название Ugrunaaluk kuukpikensis, что означает "древнее животное реки Колвилл". В длину данный динозавр достигал около 7,5 м. Во времена Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика была покрыта хвойными лесами, а среднегодовая температура была +7 градусов по Цельсию.

По материалам: ZN.UA
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