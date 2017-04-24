Палеонтологи обнаружили в Китае окаменелые яйца динозавров

Возраст находки оценивается в 70 миллионов лет.

Ученые нашли пять яиц динозавров

На строительной площадке на юго-востоке Китае были обнаружены окаменелые яйца динозавров , возраст которых оценивается в 70 миллионов лет, сообщает Science Alert.

Пять яиц были найдены в песчанике на глубине восемь метров. По мнению исследователей, они находились там с конца мелового периода.

"Мы нашли пять яиц: три были разрушены, но их скорлупа все еще видна. Остальные два имеют свои отпечатки на камне. Яйца были круглой формы, они принадлежали травоядным динозаврам", - рассказал исследователь Цю Личенг из Археологического института Гуандун.

Диаметр яиц равняется примерно 14-15 сантиметрам.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили останки уникального арктического динозавра, который получил название Ugrunaaluk kuukpikensis, что означает "древнее животное реки Колвилл". В длину данный динозавр достигал около 7,5 м. Во времена Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика была покрыта хвойными лесами, а среднегодовая температура была +7 градусов по Цельсию.